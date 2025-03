“Oltre l’8 marzo”: eventi e riflessioni per la parità di genere. Iniziative e incontri per promuovere i diritti delle donne

A Piazza Armerina si susseguiranno diversi eventi in occasione della Giornata Internazionale della Donna, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su temi fondamentali come la parità di genere e i diritti delle donne. Le iniziative prenderanno il via venerdì 7 marzo e proseguiranno fino a lunedì 10 marzo 2025, coinvolgendo scuole, associazioni e istituzioni.

Venerdì 7 marzo 2025 – Piantumazione e Patto Educativo

L’evento inaugurale avrà luogo in Piazza Boris Giuliano alle ore 11.00 con la piantumazione di un albero di mimosa, simbolo della Giornata della Donna. Durante la cerimonia, le autorità locali, tra cui il sindaco, i dirigenti scolastici e i rappresentanti delle associazioni cittadine, interverranno per sottoscrivere un Patto Educativo volto a promuovere la sensibilizzazione sulla parità di genere. Successivamente, dalle 9.00 alle 13.00 in Piazza Generale Cascino, sarà presentato il progetto “Gardensia”, un’iniziativa di ricerca contro la sclerosi multipla.

– Lunedì 10 marzo 2025 – Conferenze e incontri

La giornata del 10 marzo sarà ricca di incontri e conferenze che toccheranno tematiche storiche, sociali e culturali legate alla condizione della donna.

– Ore 9.00 – I.I.S. Leonardo Da Vinci

Il professor Marco Incalcaterra terrà una relazione dal titolo “Dalla Regia Scuola Normale all’Istituto Magistrale”, un breve excursus storico per analizzare l’evoluzione dell’istruzione femminile.

– Ore 10.30 – Scuola Media Falcone – Cascino

La professoressa Marianna La Malfa interverrà con una conferenza su “La donna per la pace nella società”. Saranno presenti il Monsignor Antonino Scarcione per l’introduzione, la dottoressa Donatella Rima della Stanza Rosa dell’Ospedale Chiello, gli studenti e il dottor Daniele Tagnese. La giornata si concluderà con una benedizione e la messa a dimora di un albero di melograno.

– Ore 17.00 – Convento di San Pietro

La professoressa Giuseppina Sansone, ex docente di Teologia Sistematica presso la Facoltà Teologica di Sicilia, terrà una relazione dal titolo “La relazione di genere alla luce del dato biblico”, offrendo una prospettiva teologica e culturale sulla questione di genere.