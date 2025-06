Piazza Aarmerina – No alla politica del fango, sì alla trasparenza: l’amministrazione comunale replica alle accuse del PD

L’amministrazione comunale di Piazza Armerina interviene con decisione in merito alle recenti dichiarazioni del gruppo consiliare del Partito Democratico. In una nota ufficiale, si respinge con fermezza – e senza giri di parole – le accuse definite «calunniose, infondate e gravi» rivolte da due consiglieri del PD.

Secondo l’amministrazione, anziché proporre iniziative a favore della collettività, l’opposizione preferirebbe «infangare il lavoro» con illazioni «degne della peggiore politica»; un comportamento che, si sottolinea, punta solo a screditare chi amministra.

Il caso della revoca annullata

Al centro della polemica, una revoca annullata e una sospensione dei lavori effettuati all’interno del bosco Bellia su cui – precisa il Comune – è in corso un processo di verifica tecnica e giuridica. L’amministrazione sottolinea come l’ente sia, semmai, parte lesa in tutta la vicenda, e come nessun amministratore sia coinvolto in alcuna contestazione diretta.

«Restiamo convinti della buona fede degli uffici», si legge nel comunicato, che ribadisce la distanza tra l’attività politica, che dà gli indirizzi, e quella tecnico-burocratica, responsabile dell’attuazione delle normative.

La cronologia dei fatti

A fare chiarezza sui motivi della sospensione dei lavori all’interno del bosco Bellia – spiegano ancora dall’amministrazione – è una nota ufficiale della Prefettura di Enna (riportata in basso nell’articolo) , datata 12 gennaio 2025, che segnalava la possibile presenza di ordigni bellici inesplosi nell’area del cantiere.

Solo successivamente sono arrivate altre richieste di sospensione da parte dell’ente gestore. Tutta la documentazione – aggiungono – è «ufficiale, protocollata e disponibile agli atti».

Per questo motivo, l’amministrazione ritiene inaccettabile che si ometta volontariamente la sequenza cronologica degli eventi, in modo da gettare discredito su un’azione politica che, al contrario, ha portato alla nascita di un piano di gestione ritenuto «straordinario e necessario».

«Vergogna per il loro modo di fare politica»

La parte finale del comunicato assume toni accesi: «Ciò che amareggia realmente – si legge – è il vergognoso modo di ricevere attacchi diffamatori solo per la vana gloria, indegna del ruolo che si rappresenta». L’Ente esprime «vergogna per loro» e denuncia un clima di tensione politica che, secondo la nota, mira a intimidire anziché costruire.

«Non ci faremo intimidire da questo modo di fare e di agire degno della peggiore politica del mascheramento» – conclude l’amministrazione.