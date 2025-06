Fratelli d’Italia compatto attorno a Dante Ferrari: fiducia rinnovata e pieno sostegno alla coalizione

Si è svolto nella serata di ieri, presso la sede della federazione provinciale di Fratelli d’Italia a Enna, un incontro strategico del direttivo locale. Alla riunione – svoltasi alla presenza del presidente provinciale Nino Cammarata e dell’on. Eliana Longi – è seguito un confronto interno scaturito dalle dinamiche dell’ultimo consiglio comunale. Il tema centrale? Il ruolo del capogruppo Dante Ferrari e il futuro dell’alleanza di centrodestra.

Massimo sostegno a Ferrari e ad Arangio: linea unitaria

Dalla nota stampa ufficiale emerge un messaggio chiaro: «È stata ribadita la massima e unanime fiducia nell’operato del capogruppo consiliare Dante Ferrari». Un incarico che continuerà a svolgere congiuntamente al Presidente del circolo Fabio Arangio, entrambi chiamati a rafforzare il supporto all’amministrazione guidata dal sindaco Maurizio Di Pietro. Fratelli d’Italia, pur mantenendo uno spirito di confronto critico e costruttivo – condizione indispensabile nella dialettica democratica – conferma il proprio impegno nel sostenere la coalizione di governo.

Verso le amministrative: coerenza, azione e continuità

Il partito ha messo in evidenza la necessità di proseguire su una linea coerente con quanto fatto finora, puntando a consolidare i risultati amministrativi. «L’unità della coalizione di centrodestra, in vista delle prossime elezioni amministrative, è un valore irrinunciabile» – si legge nella nota – e sarà difesa con determinazione dal circolo ennese, compatto e in sintonia con le indicazioni della federazione provinciale.

Un messaggio, dunque, che mira a rassicurare l’elettorato e a rafforzare la compattezza interna, nonostante recenti divergenze. La parola d’ordine – tra confronto e responsabilità – è una soltanto: continuità.