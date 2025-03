Ospedale di comunità di Leonforte: avviati i lavori di ammodernamento

Il 26 febbraio 2025 è stato ufficialmente siglato il contratto di affidamento dei lavori per l’ammodernamento strutturale e tecnologico dell’Ospedale di Comunità (ODC) di Leonforte. L’intervento, che si svolgerà presso il Presidio Ospedaliero Ferro Branciforti Capra, è stato assegnato alla ditta IMPEL di Fiano Romano e rappresenta un tassello fondamentale del progetto di riorganizzazione sanitaria promosso dalla Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

Un modello pilota per la sanità territoriale

L’ODC di Leonforte è stato uno dei primi ad essere istituito in Sicilia, risultando operativo già dal luglio 2024. Come sottolineato dal direttore del Distretto Sanitario di Agira, Giuseppe Bonanno, la struttura rientra tra le 307 selezionate a livello nazionale come startup per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’obiettivo di rafforzare la rete di assistenza sanitaria territoriale.

Assistenza personalizzata e servizi a bassa intensità clinica

Gli ospedali di comunità nascono per garantire un’assistenza personalizzata, incentrata sulle necessità dei pazienti e delle loro famiglie. Come evidenziato dal direttore sanitario Emanuele Cassarà, si tratta di strutture intermedie tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, dedicate a pazienti con patologie croniche o in fase di recupero da episodi acuti minori. Offrono servizi sanitari erogabili a domicilio, ma con maggiore sicurezza e continuità di cure grazie alla presenza infermieristica h24.

Inizio e conclusione dei lavori

I lavori prenderanno il via il 13 marzo 2025 e durante la loro esecuzione i pazienti attualmente ricoverati verranno trasferiti temporaneamente nel reparto di Medicina dello stesso ospedale, garantendo la continuità dell’assistenza sanitaria. Nel frattempo, il numero di posti letto sarà aumentato da 10 a 20, rafforzando ulteriormente l’offerta del servizio. La conclusione delle opere è prevista per il 31 dicembre 2025, con la restituzione ai cittadini di una struttura moderna e tecnologicamente avanzata.

Soddisfazione della direzione asp

Il Direttore Generale dell’ASP di Enna, Mario Zappia, ha espresso grande soddisfazione per il progetto, affermando: «Gli ospedali di comunità offrono un servizio indispensabile che promuove una maggiore integrazione tra il sistema sanitario, la comunità locale e la rete dei servizi sociali. Sono certo che questa struttura offrirà ai cittadini una risposta concreta ai loro bisogni».

L’ODC di Leonforte, pur operando in autonomia, sarà strettamente integrato con altri servizi sanitari, come la rete delle cure intermedie, l’assistenza specialistica ambulatoriale, le cure domiciliari e i servizi di emergenza-urgenza.