L’evento Sicilia Food Vibes dal primo luglio a Piazza Armerina: per tre giorni sapori, cultura e spettacolo in un’unica esperienza

SCARICA QUI LA GUIDA AI SAPORI SICILIANI

Prosegue il tour “Sicilia Food Vibes”, l’evento che da maggio a ottobre 2025 attraversa tutta l’Isola trasformando ogni tappa in una festa dei sapori, delle tradizioni e della condivisione. La prossima data è fissata dal 4 al 6 luglio a Piazza Armerina e promette di essere un concentrato di emozioni autentiche… e ben condite.

Questa manifestazione fa parte del programma ufficiale promosso dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura per celebrare il prestigioso riconoscimento conferito alla Sicilia dall’IGCAT (vedi Nota) : quello di Regione Europea della Gastronomia 2025. Un titolo che non è solo simbolico, ma un motore reale di promozione culturale, economica e turistica.

Chef, laboratori e sapori: ecco cosa aspettarsi

Ogni tappa di “Sicilia Food Vibes” è concepita come un laboratorio del gusto a cielo aperto. Tra gli ingredienti del format ci sono: show cooking con l’Unione Regionale Cuochi Siciliani, degustazioni gratuite di prodotti tipici certificati, stand tematici dedicati alla filiera agroalimentare locale, laboratori sensoriali e didattici su temi come i grani antichi o i formaggi a denominazione d’origine, oltre a spettacoli e animazione per tutte le età.

Non mancheranno momenti esperienziali in cui il pubblico sarà coinvolto in prima persona – tra farine e spezie, mestoli e racconti – per toccare con mano la ricchezza di una cultura culinaria millenaria.

Un tour che racconta la Sicilia da vivere e da gustare

Le tappe già svolte hanno fatto registrare un’ampia partecipazione, da Corleone a Nicosia, da Castelvetrano ad Agrigento. Nei prossimi mesi il viaggio continuerà in altre località simboliche: Modica, Palazzolo Acreide, Cefalù, Aci Bonaccorsi, Scicli, Randazzo, Marzamemi – solo per citarne alcune. Ogni sosta è pensata per valorizzare il territorio e per narrare – piatto dopo piatto – l’identità più autentica della Sicilia. L’appuntamento di luglio si preannuncia ricco di sorprese e partecipazione; un’occasione da non perdere per chi desidera riscoprire, in modo coinvolgente e dinamico, il patrimonio agroalimentare isolano.