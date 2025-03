Tavolo del centrodestra sulle elezioni provinciali: confronto sul ripristino delle ex province

Le segreterie provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Movimento per l’Autonomia e Nuova Democrazia Cristiana si sono riunite ieri sera presso la federazione provinciale di Fratelli d’Italia per affrontare il tema delle prossime elezioni provinciali. Durante l’incontro, i rappresentanti delle forze politiche hanno espresso all’unanimità la volontà di riaprire il confronto sul ripristino delle ex province, ritenuto necessario per una gestione più efficace delle problematiche locali.

Partecipazione e obiettivi dell’incontro

Alla riunione hanno preso parte il segretario provinciale di Forza Italia, on. Luisa Lantieri, il commissario della Lega, Francesca Draià, Nello Rampulla per la Nuova Democrazia Cristiana, Francesco Comito per gli autonomisti e Nino Cammarata per Fratelli d’Italia. Il tavolo ha evidenziato le difficoltà che il territorio sta affrontando a causa dell’attuale assetto amministrativo e l’urgenza di una riforma che possa garantire maggiore efficienza nella gestione dei servizi.

Un punto interrogativo sulle modalità di voto

Sebbene la data delle elezioni provinciali sia stata fissata per il 27 aprile, rimangono ancora incognite sulle modalità di voto, che saranno di secondo livello. Per questo motivo, è stato deciso di aggiornare la discussione alla prossima settimana, con l’obiettivo di definire una strategia comune per affrontare la tornata elettorale e approfondire il dibattito sulla riorganizzazione istituzionale delle province.

Verso una strategia condivisa

Il centrodestra – compatto nel voler affrontare le criticità amministrative – proseguirà il confronto nelle prossime settimane. Il ripristino delle ex province è un tema che continua a essere al centro del dibattito politico locale; l’obiettivo dichiarato dai partiti è quello di garantire maggiore autonomia e capacità decisionale agli enti locali, per una gestione più efficace delle esigenze del territorio.