Fratelli d’Italia Enna, riunione del circolo per chiarire le divergenze interne

È stato il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Nino Cammarata, a convocare il circolo ennese del partito per un incontro chiarificatore. L’iniziativa nasce dalla necessità di affrontare – e superare – le divergenze interne emerse dopo le dichiarazioni del capogruppo in consiglio comunale, Ferrari, figura di spicco anche a livello provinciale. Le sue affermazioni, pronunciate nel corso dell’ultima seduta consiliare, hanno suscitato un dibattito acceso tra le fila del partito e nella coalizione che sostiene l’attuale amministrazione.

Le parole del capogruppo e il ruolo nella maggioranza

Nel comunicato diffuso dalla Federazione provinciale si precisa che le divergenze hanno natura «di mera valutazione politica»; nonostante questo, è stato ritenuto necessario avviare un chiarimento all’interno della coalizione. La nota evidenzia tuttavia un elemento di coerenza da parte del consigliere Ferrari: «ha votato unitamente alla maggioranza che sostiene il sindaco», dimostrando senso di responsabilità e rispetto verso l’alleanza di cui Fratelli d’Italia fa parte integrante.

L’obiettivo: rafforzare l’identità e il dialogo interno

La riunione rappresenta – si legge nella nota – un’occasione per rafforzare i legami politici interni – evitando derive individualistiche – e rilanciare l’azione del partito sul territorio ennese. La scelta di convocare il circolo appare quindi come un gesto di apertura e ascolto; un modo per evitare fratture e favorire una linea condivisa, in una fase politica in cui la compattezza della maggioranza risulta determinante per l’attuazione dei programmi.

