Piazza Armerina – Revocati i domiciliari al neurologo Claudio Millia

Nei giorni scorsi aveva fatto notizia l’arresto del dottor Claudio Millia, noto neurologo di Piazza Armerina, finito ai domiciliari con l’accusa di concussione. Nelle ultime ore, però, si è registrato un importante sviluppo giudiziario. Il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari a carico del dottor Millia. Una decisione che accoglie in pieno la richiesta presentata dai legali del professionista, gli avvocati Salvatore Pietro Pulvirenti e Santina Evelin Oliveri, i quali hanno sostenuto l’infondatezza delle esigenze cautelari nei confronti del loro assistito. In una comunicazione inviata alla redazione, gli stessi difensori sottolineano come il provvedimento del Riesame «abbia rimesso in libertà il dott. Millia» ponendo fine alla misura restrittiva. Resta naturalmente aperto il procedimento, ma la revoca della misura detentiva rappresenta – per la difesa – un primo importante riconoscimento delle proprie argomentazioni. Sebbene il dottor Millia sia tornato in libertà, la fase investigativa non è ancora conclusa. Le autorità giudiziarie proseguiranno con gli accertamenti per fare piena luce sull’intera vicenda.