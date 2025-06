Piazza Armerina – Il sindaco Nino Cammarata annuncia attività e progetti per la città

«Dal 4 al 6 luglio, Piazza Armerina diventerà la capitale europea dell’enogastronomia», annuncia con soddisfazione il sindaco Nino Cammarata. L’evento, promosso dagli assessorati regionali all’Agricoltura e al Turismo, si svolgerà in piazza Generale Cascino e rappresenta – secondo il primo cittadino – «un’occasione straordinaria anche per le nostre aziende locali, che potranno esporre gratuitamente i propri prodotti e farsi conoscere da operatori specializzati, stampa di settore e buyer provenienti da tutta Europa». Una vetrina di qualità per mettere in risalto l’identità del territorio, le sue eccellenze e la capacità imprenditoriale delle realtà locali. Parteciperanno giornalisti e chef stellati che porteranno Piazza Armerina nelle pagine dei tutte le riviste specializzate del settore.

Dialogo e partecipazione sul Piano Urbanistico Generale

Cammarata ha poi ricordato l’importanza del secondo confronto pubblico sul PUG, previsto per il 26 giugno. «Stiamo lavorando – afferma – per costruire uno strumento urbanistico condiviso e partecipato. Invitiamo cittadini, professionisti e associazioni a portare il proprio contributo, la scadenza per le osservazioni è vicina, ed è fondamentale non perdere questa opportunità».

Accanto a lui, in prima linea nella gestione della fase tecnica e politica, l’assessore Capizzi e il capogruppo consiliare Orlando.

Partono i lavori per gli impianti sportivi

«Già dalla prossima settimana prenderanno il via i lavori di ristrutturazione del palazzetto provinciale dello sport, un risultato importante per la città», prosegue il sindaco, sottolineando l’impegno congiunto con i vertici provinciali: «Ringrazio il presidente e i colleghi della Provincia per l’attenzione. Abbiamo lavorato senza sosta – anche nei giorni festivi – per restituire alla città un impianto moderno e funzionale». Un segnale concreto di attenzione verso le esigenze sportive e sociali della comunità.

Il Palaferraro e l’Arena del Palio: rigenerazione e visione

Oltre alla ristrutturazione del palazzetto, Cammarata annuncia la riqualificazione completa del Palaferraro, grazie a un finanziamento ottenuto tramite il bando nazionale “Sport e Periferie”. L’intervento prevede «il rifacimento del parquet, un campo da tennis coperto e altri spazi polivalenti – in un’ottica di efficienza energetica e rigenerazione urbana».

Ma l’ambizione guarda ancora più lontano: «A breve presenteremo il progetto per il nuovo campo sportivo e soprattutto per l’Arena del Palio, che vogliamo trasformare in un centro ippico nazionale, punto di riferimento per eventi e manifestazioni di livello».

Un ritorno che ci emoziona tutti

Tra le tante notizie di interesse pubblico, il sindaco non ha mancato di rivolgere un pensiero affettuoso a Salvatore Politi, che recentemente ha potuto riabbracciare la moglie e il figlio che si trovavano in Iran al momento dello scoppio del conflitto con Israele