Piazza Armerina: il calendario con giorni e orari delle quattro isole pedonali estive.

L’istituzione delle isole pedonali rappresenta un’importante iniziativa urbana volta a migliorare la qualità della vita nelle città. Questi spazi, riservati esclusivamente ai pedoni favoriscono la socializzazione e il benessere della comunità. A Piazza Armerina le quattro aree scelte dall’amministrazione comunale corrispondono anche al diverso utilizzo che ne verrà fatto dai cittadini in base al proprio modo di trascorre il tempo libero. Fiore all’occhiello la Via Garibaldi, che all’interno del centro storico della città propone un angolo suggestivo dove in questi anni, grazie all’istituzione della zona pedonale, sono nati negozi, ristoranti e bar. La Piazza G.B. Giuliano è il centro della Movida piazzese, mentre Piazza Sen. Marescalchi è dedicato alle famiglie e ai balli di gruppo. La piazzetta Pio La Torre allo street food e ai giochi dei bambini. Questo è uno dei motivi per i quali Piazza Armerina è considerata il capoluogo del tempo libero ed è frequentata, soprattutto nelle serate estive, da giovani e meno giovani provenienti da tutti i paesi e le città di questa parte della Sicilia.

Vi proponiamo qui sotto il calendario di attivazione delle isole pedonali. Potrete sempre richiamarlo con il tasto UTILE che appare sulla home del nostro sito

PIAZZA GIORGIO BORIS GIULIANO Periodo Giorni Orario Dal 28-06-2024 al 15-07-2024 Venerdì, Sabato e Domenica 20:30 – 02:00 Dal 16-07-2024 al 20-08-2024 Tutti i giorni 20:30 – 02:00 Dal 01-09-2024 al 15-09-2024 Venerdì, Sabato e Domenica 20:30 – 02:00

PIAZZA SENATORE MARESCALCHI Periodo Giorni Orario Dal 28-06-2024 al 15-07-2024 Venerdì, Sabato e Domenica 20:30 – 02:00 Dal 16-07-2024 al 30-07-2024 Tutti i giorni 20:30 – 02:00 Dal 19-08-2024 al 19-09-2024 Venerdì, Sabato e Domenica 21:30 – 02:00

VIA GARIBALDI Periodo Giorni Orario Dal 28-06-2024 al 15-07-2024 Venerdì, Sabato e Domenica 19:00 – 02:00 Dal 16-07-2024 al 30-08-2024 Tutti i giorni 19:00 – 02:00 Dal 01-09-2024 al 15-09-2024 Venerdì, Sabato e Domenica 19:00 – 02:00