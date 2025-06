Piazza Armerina, Book Festival: Pino Strabioli intervista Piero Marazzo

Marrazzo spiega come il libro, nato da un momento cruciale della sua vita, sia stato fortemente voluto dalle sue figlie e da una psicanalista per dare voce a chi subisce violenza e discriminazione legata all’orientamento sessuale, in particolare la comunità LGBTQ+ e le donne. Egli discute le implicazioni del “Caso Marrazzo” del 2009, evidenziando la mercificazione e l’ipocrisia dei media e della politica, e la battaglia per la dignità che ne è seguita. L’intervista rivela anche un segreto familiare risalente all’America, legato all’omosessualità del marito della madre di Marrazzo, e come questa storia passata si colleghi alla sua esperienza personale, sottolineando l’importanza di affrontare pregiudizi e silenzi.