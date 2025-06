Guardia di Finanza, celebrato a Enna il 251° anniversario della fondazione

Si sono svolte ieri pomeriggio, presso la caserma “Fin. M.A.V.M. Cataldo Lombardo” sede del Comando Provinciale di Enna, le celebrazioni per il 251° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Alla cerimonia militare, aperta dall’alzabandiera solenne, hanno partecipato il Prefetto Maria Carolina Ippolito, le autorità civili e militari del territorio, i Gonfaloni istituzionali e i rappresentanti dell’ANFI. A rendere ancor più solenne l’evento, le marce militari eseguite dall’Associazione Sinfonica Musicale Provinciale Ennese, diretta dal Maresciallo Pietro Lombardo.

Il discorso del Comandante: ringraziamenti e bilancio

Il colonnello Fulvio Marabotto, comandante provinciale, ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica e l’ordine del giorno del Comandante Generale del Corpo. Ha poi ringraziato le istituzioni locali per il costante supporto e rivolto parole di stima alle Fiamme Gialle ennesi per il loro «instancabile e silenzioso impegno quotidiano». Durante la cerimonia sono state conferite ricompense morali a militari distintisi in operazioni contro la criminalità economica e per la tutela della spesa pubblica.

Il bilancio 2024–2025: lotta all’evasione e tutela dei fondi pubblici

Dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025, i Reparti della Guardia di Finanza di Enna hanno condotto 3.021 interventi ispettivi e 122 indagini. Sono stati individuati 21 evasori totali e 47 lavoratori irregolari; 31 soggetti sono stati denunciati per reati tributari – 5 dei quali arrestati. Sequestrati beni per oltre 626 mila euro e prodotti da fumo irregolari per un totale di oltre 39.000 pezzi. Nel settore del gioco illegale, recuperati oltre 3,7 milioni di euro.

Spesa pubblica e fondi europei: oltre 8 milioni di euro di danni erariali

Grande attenzione anche alla corretta gestione dei fondi pubblici. I controlli su PNRR e PAC hanno portato alla denuncia di 15 soggetti per frodi da oltre 2,2 milioni di euro. In totale, sono stati segnalati danni erariali per 8,8 milioni e denunciati 123 soggetti. Collaborazione rafforzata con l’EPPO, da cui sono nate 4 indagini, con sequestri superiori a 270 mila euro.

Criminalità organizzata e riciclaggio nel mirino

Lotta serrata anche contro l’infiltrazione mafiosa e il riciclaggio: 18 persone denunciate, 5 arrestate, e sequestri per 1,3 milioni. Confiscati 103 mila euro in valuta falsa e sequestrati 255 mila articoli contraffatti. In ambito societario, scoperti patrimoni distratti per 1,7 milioni.

Controllo del territorio e tutela del cittadino

Oltre 888 accertamenti antimafia su richiesta dei Prefetti; rafforzato il servizio “117” con maggiore prontezza operativa. In materia di stupefacenti, denunciate 4 persone e segnalate altre 8. L’attività di vigilanza economica e controllo del territorio si conferma fondamentale per prevenire – e contrastare – fenomeni illeciti a tutela della comunità.