A Enna, forze dell’ordine e cittadini insieme per onorare l’Assistente Capo Alfono Arnone scomparso un anno fa

Nel pomeriggio di ieri, il campetto “Green Game” di contrada Bruchito – immerso nel verde e da tempo punto di riferimento per eventi sportivi locali – ha ospitato il secondo Memorial “Alfonso Arnone”. L’iniziativa è stata dedicata all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, in servizio presso la D.I.G.O.S. della Questura di Enna, scomparso prematuramente il 17 giugno 2023. La sua figura – umana, professionale, indimenticabile – continua a vivere nel ricordo di colleghi, amici e familiari.

Una partita per non dimenticare

La manifestazione ha visto la partecipazione attiva del personale della Polizia di Stato, insieme ad altre forze dell’ordine, rappresentanti delle istituzioni locali e i familiari di Alfonso Arnone. Un modo semplice ma profondo per condividere la memoria e riaffermare, attraverso lo sport, valori come il rispetto, l’unione e la solidarietà. Fulcro dell’evento è stato il torneo calcistico, che ha coinvolto quattro squadre – Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e amici di Alfonso – in una serie di partite sentite e partecipate; a trionfare, con grande fair play, è stata la squadra della Polizia di Stato.

Parole, emozioni e gratitudine

A seguire, si è svolta la cerimonia di premiazione. Sul campo, accanto ai trofei, anche le parole – intense, sincere – del Questore di Enna, dott. Salvatore Fazzino, e di Stefania Milazzo, moglie dell’indimenticato Alfonso. Un momento toccante, in cui il ricordo si è fatto abbraccio collettivo; al termine, tutti i presenti si sono simbolicamente stretti attorno alla famiglia Arnone, in un gesto di affetto, stima e riconoscenza che ha superato le divise e parlato al cuore.