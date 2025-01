Un incontro a Piazza Armerina sulle comunità energetiche: Marisa Meli ospite dell’Università Popolare del Tempo Libero

Oggi pomeriggio, 31 gennaio, alle 17:30, presso il Convento di San Pietro a Piazza Armerina, si terrà un incontro dal titolo “Dalle cooperative elettriche alle comunità energetiche”, organizzato dall’Università Popolare del Tempo Libero “Ignazio Nigrelli”.

L’evento vedrà la partecipazione della professoressa Marisa Meli, docente di Diritto Privato all’Università di Catania e coordinatrice del Master in Diritto dell’Ambiente e Gestione del Territorio. L’incontro sarà l’occasione per approfondire il tema della transizione energetica e delle comunità energetiche, un modello innovativo che permette ai cittadini di produrre, condividere e vendere energia rinnovabile.

Le comunità energetiche rappresentano una strategia concreta per abbattere i costi dell’energia e favorire l’utilizzo delle rinnovabili. L’esperienza siciliana avviata nel 2021, con il progetto TREPESL, è un esempio di come la condivisione dell’energia possa diventare una realtà giuridica ed economica sostenibile.

L’incontro si inserisce nel programma del 30° anno accademico dell’Università Popolare del Tempo Libero “Ignazio Nigrelli”, che da decenni promuove la cultura e la formazione sul territorio. Maggiori dettagli sono disponibili sulla pagina Facebook dell’associazione.

Comunità energetiche in Sicilia: il modello TREPESL

La prima esperienza siciliana di condivisione dell’energia rinnovabile

Un progetto innovativo per la transizione energetica

Nel maggio 2021 è nata la prima comunità energetica siciliana, un’iniziativa che ha segnato un passo importante verso la condivisione e l’autoproduzione di energia pulita. Il progetto, frutto della collaborazione tra cittadini e Università di Catania, è stato realizzato nell’ambito di TREPESL, coordinato dalla professoressa Marisa Meli.

Condomini orizzontali e condivisione dell’energia

Il modello su cui si basa questa comunità è quello dei “condomini orizzontali”, un sistema in cui i partecipanti condividono l’energia prodotta da fonti rinnovabili in un meccanismo di scambio tra pari. Un’innovazione che permette di ridurre i costi e ottimizzare l’uso delle risorse disponibili.

Verso un nuovo modello energetico

«Si tratta di un insieme di persone che producono, condividono e vendono energia elettrica da fonti rinnovabili, secondo un modello innovativo e dando vita a un vero e proprio soggetto giuridico» ha dichiarato la professoressa Marisa Meli. «In tal modo, si partecipa attivamente alla transizione energetica, riducendo nello stesso tempo i costi in bolletta».

Un esempio per il futuro

L’esperienza di questa comunità energetica siciliana rappresenta un modello replicabile in altre aree, aprendo la strada a una gestione più sostenibile e democratica dell’energia. L’idea di produrre e condividere l’energia in un’ottica di comunità potrebbe diventare una soluzione strategica per ridurre l’impatto ambientale e garantire benefici economici ai cittadini.