Strisce blu. L’assessore Arancio: “I nuovi parcometri: accetteranno i moderni sistemi di pagamento e daranno il resto”

“In relazione a quanto da voi pubblicato riguardo al rinnovo della concessione per la gestione delle cosiddette strisce blu, voglio precisare che il rinnovo da voi riportato è solo temporaneo, si tratta in pratica di una proroga in attesa di espletare la nuova gara d’appalto. Il capitolato di quest’ultima prevede, tra l’altro – come voi giustamente avete fatto notare – la possibilità di aggiornare i parcometri, che consentiranno di utilizzare i più moderni sistemi di pagamento. Inoltre oltre ad utilizzare carte di credito, prepagate e bancomat e la possibilità di utilizzare le più comuni app di pagamento le nuove colonnine saranno abilitate a dare il resto. L’aggiornamento si era ormai reso indispensabile, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica dei mezzi di pagamento rispetto al momento in cui queste vecchie colonnine sono state installate.”