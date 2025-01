Arresto a Barrafranca: scoperta attività di spaccio nonostante l’artefice fosse ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Barrafranca, impegnati in un’intensa attività di controllo del territorio volta a contrastare i reati legati agli stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato locale. L’uomo, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, aveva trasformato la sua abitazione in un centro di spaccio di cocaina. L’intervento è scattato dopo che i militari hanno notato un giovane comportarsi in maniera sospetta nei pressi di un’auto parcheggiata; durante il controllo, è stato trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina.

La perquisizione e il sequestro

La vicinanza del luogo al domicilio del pregiudicato ha spinto i carabinieri ad estendere il controllo all’abitazione dell’uomo, confermando i sospetti: sono stati trovati circa 10 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 700 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il provvedimento della procura

In base alle prove raccolte, la Procura della Repubblica di Enna ha richiesto l’aggravamento della misura cautelare, ottenendo la custodia in carcere per il pregiudicato. L’uomo è stato trasferito nella casa circondariale del capoluogo, dove resterà a disposizione delle autorità. È importante ricordare che il procedimento è attualmente in fase di indagine preliminare e che l’indagato è da ritenersi innocente fino a una sentenza definitiva.