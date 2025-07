Disinfestazione e derattizzazione a Piazza Armerina: interventi in tre notti

Martedì

15 luglio 2025

02:00 – 06:00

Zona Sud: S.P. 16, Largo Nilde Iotti, Via Leonardo da Vinci, Villaggio Sammarco, Santa Croce, Via Puccini, Via Caduti di Nassiriya, C/da Scarante;

Via Aldo Moro, Via P. Mattarella, Via Otto Marzo, Manzoni, Donizetti, Petrarca, B. Croce, L. Grassi;

Zone periferiche: C/da Piano Cannata, Piano Marino, Fontanelle, Cicciona, Polleri, vie principali del quartiere Casalotto