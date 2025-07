Piazza Armerina – Sicily Food Vibes: domani l’inaugurazione alle 18.00 con un talk dedicato al legame tra turismo ed enogastronomia

Sta per prendere il Sicily Food Vibes, l’evento che da giovedì 4 a sabato 6 luglio trasformerà Piazza Armerina in un vivace palcoscenico del gusto e delle eccellenze locali. L’appuntamento è in Piazza Generale Cascino, luogo simbolico della città che per tre giorni diventerà crocevia di sapori, incontri e suggestioni legate alla cultura siciliana.

Un talk per aprire il sipario sull’identità territoriale

L’apertura ufficiale dell’Expo è prevista per domani, 4 luglio, alle ore 18, con un talk incentrato sul legame strategico tra turismo ed enogastronomia – due motori complementari dello sviluppo locale. A dialogare saranno ospiti di rilievo istituzionale e culturale: 🔹 Nino Cammarata, Sindaco di Piazza Armerina; 🔹 Ettore Messina, Assessore al Turismo; 🔹 Calogero Foti, Capo di Gabinetto dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura; 🔹 Claudio Gambino, Presidente della DMO Sicilia Orientale; 🔹 Antonietta Bruno, in rappresentanza del Distretto Turistico Dea di Morgantina; 🔹 Carmelo Nicotra, Direttore del Parco Archeologico della Villa Romana del Casale; 🔹 Paola La Monica, Dirigente scolastico.

A moderare il confronto sarà Pietro Ambra, presidente del comitato “Sicilia Regione Europea dell’Enogastronomia” – iniziativa sotto cui si colloca l’evento.

Gusto, cultura e territorio: un mix da valorizzare

L’incontro sarà un’occasione per analizzare – in modo condiviso e costruttivo – le potenzialità del binomio cultura-cibo come leva attrattiva per il territorio; e per ribadire come le tradizioni enogastronomiche possano diventare – se narrate con sapienza – strumenti di promozione autentica. L’Expo Sicilia vuole essere proprio questo: un’esplorazione pubblica delle radici e delle eccellenze, a partire dai piatti e dai racconti che ogni comunità custodisce gelosamente.

Un evento per tutti, nel cuore della città

Il programma delle tre giornate si preannuncia ricco e coinvolgente, con degustazioni, laboratori, show cooking, talk tematici e spettacoli. L’area espositiva sarà aperta al pubblico ogni giorno, tra profumi e storie di produttori, artigiani e interpreti del gusto – pronti a rappresentare l’anima più autentica della Sicilia.

Piazza Generale Cascino diventerà – simbolicamente e fisicamente – il cuore di questa celebrazione: uno spazio condiviso dove riscoprire la bellezza delle cose buone e vere.