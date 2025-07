Il FINC Festival arriva anche a Enna: clownerie, buskers e magia alla Torre di Federico

La quarta edizione del FINC – Festival Internazionale Nouveau Clown – raddoppia e approda ad Enna, portando nel capoluogo più alto d’Italia un’ondata di comicità fisica, arte di strada e talento internazionale. Dopo la prima parte del cartellone andata in scena a Giardini Naxos, dal 9 al 13 luglio 2025 il Festival si trasferisce a Enna, con spettacoli gratuiti nel pomeriggio – diffusi in vari luoghi della città – e serate a pagamento presso la suggestiva Torre di Federico.

Grandi nomi della scena mondiale

Tra i protagonisti di questa edizione spiccano autentiche leggende della clownerie e del teatro fisico: Paolo Nani con il suo spettacolo cult “La Lettera”; Peter Shub, star mondiale del genere – che ha lavorato con Cirque du Soleil e Roman Polanski –; Cho Kairin, maestro cinese delle arti performative e visive; il duo Colette Gomette e Anna de Lirium con “THE ONE & The One” – performance poetica tra mimica, relazioni e ironia. Accanto a loro, artisti del calibro di Ugo Sanchez Jr (storico membro dello “Slava Snowshow”), la compagnia italiana Chien Barbu Mal Rasé con il varietà “Circo Palacinca”, lo spagnolo Hugo Mirò e talenti locali come Circo Ramingo e Riccardo Strano.

Laboratori, musica e mostre: non solo spettacoli

Il programma si arricchisce di eventi collaterali di forte richiamo: sabato 12 a Enna Bassa e domenica 13 a Enna Alta, dalle 10 alle 12, Ugo Sanchez Jr guiderà “Scuola di Circo”, laboratori gratuiti per famiglie – un’occasione per scoprire il clown giocando, improvvisando e sperimentando. Sempre alla Torre, durante gli spettacoli serali sarà visitabile gratuitamente la mostra “I clown nel circo”, un viaggio tra immagini d’epoca e suggestioni visive curato dal CEDAC di Verona.

Talk, workshop e omaggi ai maestri del passato

A completare il programma, un talk dedicato a Grock – leggenda della comicità tra Ottocento e Novecento – con Antonio Giarola, presidente del CEDAC e figura di riferimento nel panorama circense internazionale. Infine, Peter Shub condurrà un workshop professionale dal titolo “Manuale di clownerie”, in programma il 9 e 10 luglio all’Urban Center di Enna: un’opportunità unica per attori, performer e aspiranti clown.

Info, biglietti e iscrizioni

I biglietti per gli spettacoli serali sono acquistabili online su **ticket.it** e **www.fincfestival.com** – oppure in loco, salvo esaurimento. Sul sito ufficiale è disponibile anche il programma dettagliato, con orari, schede spettacolo e modalità di iscrizione ai laboratori. Il Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, dai Comuni di Giardini Naxos ed Enna, e da numerose realtà culturali e turistiche del territorio.