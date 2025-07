Cuori che donano, note che uniscono: successo per l’XI edizione di “Fai il pieno di salute”

Due giornate all’insegna del cuore, della musica e dell’altruismo: si è chiusa con grande partecipazione ed emozione l’XI edizione dell’evento “Fai il pieno di salute. Donare è benessere”, promosso dall’AVIS Comunale di Enna. La manifestazione, organizzata in occasione dell’apertura del simulacro della Patrona, ha goduto del patrocinio del Comune e della collaborazione della Confraternita Maria SS. della Visitazione – e ha visto Piazza Duomo trasformarsi in un teatro di umanità, impegno e bellezza condivisa.

Donare sangue, un gesto concreto che salva vite

Domenica mattina, grazie alla disponibilità dell’autoemoteca concessa in comodato all’AVIS dall’ASP, sono state effettuate numerose donazioni e predonazioni. Un appuntamento quanto mai importante – soprattutto d’estate, quando il bisogno cresce ma le scorte calano – e reso ancora più ricco dalla presenza attiva di associazioni come ASIM, AIL, Happy Smile e ADMO. Stand, sorrisi, storie vere e coinvolgimento diretto hanno trasformato la piazza in un crocevia di solidarietà, educazione civica e speranza.

Una serata di musica, emozioni e gratitudine

Lunedì sera il momento più atteso: l’esibizione della Banda musicale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Enna, diretta dal Maestro Carmelo Capizzi e presieduta da Massimo Brugognone. Sul palco, insieme ai musicisti, tre ospiti d’eccezione: il tenore Antonino Interisano, il flautista Antonio Milana e il sassofonista Mario Grimaudo – per un viaggio tra note e sensazioni che ha lasciato senza fiato. A condurre la serata, con grazia e passione, Elisa Didio, storica donatrice e voce narrante di un evento che ha toccato le corde più profonde.

Un’estate all’insegna della continuità

«Quando le energie positive si uniscono, nascono occasioni straordinarie» – ha dichiarato la Presidente dell’AVIS Maria Elena Spalletta – «Ringraziamo Enna per la partecipazione e i nostri donatori: senza di loro, nulla sarebbe possibile». L’attività di sensibilizzazione non si ferma: l’autoemoteca tornerà in città il 19 luglio e il 10 agosto per nuove sessioni serali di donazione. Un invito, soprattutto in questi mesi, a fare la differenza con un gesto semplice ma fondamentale.

Per prenotare una donazione o ricevere informazioni, basta contattare il numero 380 219 5246 – perché il sangue non si produce, si dona.