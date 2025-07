Piazza Armerina – “Equus inter lumina”: i cavalli monumentali di Aceves alla Villa Romana

Si terrà venerdì 11 luglio, alle ore 12.00, nella suggestiva cornice della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, la cerimonia di apertura della mostra “Equus Inter Lumina” dell’artista messicano Gustavo Aceves. L’evento segna l’avvio ufficiale dell’esposizione internazionale, curata da Vincenzo Sanfo e prodotta da Renaissance srl, che resterà visitabile fino al 31 dicembre 2025. Il progetto è promosso dalla Regione Siciliana e dal Parco Archeologico di Morgantina e Villa Romana del Casale, con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e dell’Ambasciata del Messico in Italia.

Lapidarium fa tappa in Sicilia con 200 opere uniche

“Equus Inter Lumina” si inserisce nell’ambizioso progetto itinerante “Lapidarium”, iniziato nel 2014 a Pietrasanta e passato per città come Berlino, Roma, Atene, Parigi, Pechino, San Pietroburgo e Città del Messico. Ogni tappa ha arricchito la collezione con nuove sculture – uniche, senza repliche –, trasformando la rassegna in un racconto universale. L’edizione siciliana prevede l’esposizione di oltre 200 opere, molte delle quali dedicate alla figura del cavallo – simbolo di transizione, memoria e forza.

Un itinerario d’arte diffusa tra quattro Comuni

Per la prima volta, la mostra si sviluppa in forma di “arte diffusa”, coinvolgendo ben quattro comuni del centro Sicilia: Piazza Armerina (En), Aidone, Pietraperzia e Mazzarino. Fulcro della rassegna sarà la Villa Romana del Casale, Patrimonio Unesco, dove troveranno spazio le sculture monumentali; altre opere saranno allestite a Palazzo Trigona, sempre a Piazza Armerina.

Nel Museo Archeologico di Aidone – che custodisce anche la celebre Dea di Morgantina – saranno esposti cavalli in gesso bianco; mentre a fine luglio, le città di Pietraperzia e Mazzarino accoglieranno oltre 50 statue equestri ciascuna, tutte realizzate da Aceves con materiali eterei e forme spezzate – metafora della fragilità della memoria storica.

Presenze istituzionali e artistiche all’inaugurazione

All’evento inaugurale parteciperanno, tra gli altri: Francesco Paolo Scarpinato, Assessore regionale ai Beni culturali; Mario La Rocca, Dirigente generale del Dipartimento regionale; Carmelo Nicotra, Direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa; il sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata e l’assessore Ettore Messina. Presenti anche i sindaci di Aidone, Mazzarino e Pietraperzia, oltre all’artista Gustavo Aceves, al curatore Vincenzo Sanfo e ai referenti della società Renaissance srl.