Controlli della Polizia di Stato a Leonforte e Agira contro la guida in stato di alterazione

La Polizia di Stato di Enna ha messo in campo, nella giornata odierna, un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. Il dispositivo – mirato e coordinato – ha coinvolto in maniera capillare i territori comunali di Leonforte e Agira.

Sinergia operativa tra forze di polizia e personale sanitario

Il servizio ha visto il coinvolgimento diretto della Sezione Polizia Stradale di Enna, dei Distaccamenti di Catenanuova e Nicosia e dell’unità sanitaria mobile della Questura, a bordo della quale operava un medico della Polizia di Stato affiancato da personale dell’A.S.P. di Enna. Una sinergia fondamentale; il controllo medico consente, infatti, di effettuare accertamenti immediati – e in condizioni di sicurezza – sullo stato psicofisico dei conducenti fermati.

Veicoli e persone sottoposti a verifica

Nel corso dell’operazione sono stati controllati 17 veicoli e identificate 25 persone. Il dispositivo ha consentito di accertare 7 violazioni al Codice della Strada: tra queste, 2 infrazioni relative all’articolo 186 per guida sotto l’effetto dell’alcol e 1 all’articolo 187 per guida in stato di alterazione da stupefacenti. Le restanti violazioni hanno riguardato irregolarità amministrative o condotte pericolose alla guida.

Prevenzione prima di tutto

L’obiettivo dell’attività – si legge in una nota della Questura – è «innalzare il livello di sicurezza stradale e prevenire gravi incidenti provocati da comportamenti irresponsabili alla guida». Controlli di questo tipo saranno ripetuti anche nei prossimi mesi, specie in coincidenza con periodi di maggiore afflusso turistico e spostamenti serali o notturni. La presenza della struttura sanitaria mobile rappresenta un elemento chiave – operativo e dissuasivo – in grado di rafforzare la credibilità e l’efficacia delle verifiche sul campo.