Passaggio della Campana al Rotary Club Piazza Armerina: Fabio Melilli nuovo presidente

Il Rotary Club di Piazza Armerina ha celebrato il 28 giugno il tradizionale Passaggio della Campana, momento solenne che segna l’inizio di un nuovo anno rotariano. Nell’elegante cornice dell’agriturismo “Gigliotto”, la guida del club è passata dalle mani del presidente uscente Mauro Silvestri a quelle di Fabio Melilli, pronto a inaugurare il biennio 2025/2026 con rinnovato entusiasmo. Presenti alla serata numerose autorità civili e rotariane – tra cui l’Assistente del Governatore Salvatrice Rizzo, l’on. Luisa Lantieri e l’assessore Roberta Orlando – insieme a delegazioni dell’Inner Wheel, della Fidapa e dei Rotary dei club vicini.

Un bilancio ricco e un’eredità solida

Nel suo discorso conclusivo, Silvestri ha tracciato un bilancio dell’anno appena concluso, sottolineando l’impegno profuso in iniziative sociali, culturali e di servizio rivolte alla comunità. «Il Rotary è azione e valori», ha dichiarato, ringraziando i soci per il lavoro condiviso. Tre membri del club – Valter Longobardi, Paolo Orlando e Vincenzo Pace – sono stati insigniti del prestigioso riconoscimento Paul Harris Fellow, simbolo di eccellenza e dedizione ai principi rotariani.

I progetti futuri e la nuova squadra

Accolto dal consueto suono della campana e il passaggio del collare presidenziale, Fabio Melilli ha esposto le linee guida del suo mandato. Al centro del programma vi sono i progetti del Distretto 2110 Sicilia-Malta, che per il 2025/2026 vede Governatore Sergio Malizia e, per la prima volta, un siciliano – Francesco Arezzo – alla guida del Rotary International. Melilli ha poi annunciato il nuovo Consiglio direttivo, formato da figure di esperienza e da volti noti all’interno del club, pronto a dare continuità e innovazione all’azione rotariana.

Nuove energie per il Rotary armerino

La serata è stata anche l’occasione per accogliere ufficialmente tre nuovi soci: Luca Calogero Leanza, Claudia Melilli e Vincenzo Nicola Orlando – quest’ultimo rientrato nel club dopo un periodo di assenza. Il loro ingresso segna non solo un ampliamento numerico, ma anche un arricchimento umano e professionale per il gruppo, sempre più orientato al servizio attivo e al legame con il territorio.