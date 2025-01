Servizio seminternato per disabili: un nuovo traguardo per Enna. L’on. Lantieri: un’importante conquista

Enna celebra un importante passo avanti per i ragazzi con disabilità: è stata firmata una convenzione tra l’Asp di Enna e il Consorzio Siciliano di Riabilitazione (CSR) che istituisce il servizio semi-residenziale del seminternato. Grazie a questa iniziativa, i giovani con disabilità potranno frequentare il centro del CSR per circa 8 ore al giorno, partecipando ad attività di socializzazione, inclusione e riabilitazione.

La soddisfazione dell’on. luisa lantieri

L’On. Luisa Lantieri, Vice Presidente dell’Ars, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, dichiarando: «Sono molto contenta che questo servizio finalmente sia operativo nel nostro territorio. Era inammissibile che solo la provincia ennese non disponesse di questo importante servizio per i ragazzi con disabilità». La deputata ha inoltre rivolto un ringraziamento speciale al direttore generale dell’Asp, Mario Zappia, per aver creduto nell’importanza del progetto e aver lavorato per renderlo una realtà.

Un servizio per l’inclusione

«Questo servizio rappresenta un importante traguardo per il territorio ennese – continua l’On. Luisa Lantieri – permettendo ai ragazzi con disabilità di beneficiare di uno spazio dedicato alle loro necessità; un segnale concreto di attenzione e inclusione sociale che colma un vuoto significativo nella rete di sostegno regionale».