Il presidente del consiglio di Valguarnera, Enrico Scozzarella, aderisce alla Lega

QUESTO IL COMUNICATO UFFICIALE

Con grande convinzione e senso di responsabilità, ufficializzo il mio passaggio alla Lega, una scelta dettata non da ideologie, ma da fatti concreti.

Ho sempre lavorato per il bene del mio territorio e del mio popolo, mettendo al primo posto le esigenze della comunità di Valguarnera Caropepe. Oggi, dopo aver visto con i miei occhi il lavoro svolto e i risultati ottenuti per il nostro paese, non ho dubbi: la Lega, con il supporto dell’onorevole Luca Sammartino, è stata la prima forza politica che ha realmente portato attenzione, investimenti e risorse nella nostra realtà locale.

La mia scelta nasce dalla fiducia e dalla gratitudine per chi ha dimostrato, con i fatti e non con le parole, di avere a cuore il futuro di Valguarnera.

Grazie all’asse tra il Sindaco Francesca Draià, referente della Provincia di Enna per la Lega, l’onorevole Luca Sammartino e il Commissario Regionale On. Nino Germanà, la nostra città ha finalmente ottenuto una centralità nelle politiche regionali mai vista prima.

La dimostrazione più evidente è arrivata con le ultime Finanziarie Regionali, che hanno destinato risorse fondamentali al nostro comune:

130.000 euro per la mensa scolastica,che non graverà più sul bilancio comunale;

900.000 euro per il campo sportivo,un risultato atteso da anni da tutta la comunità;

80.000 euro per il completamento e l’arredo del centro conferenze comunale;

70.000 euro per la manutenzione della viabilità urbana;

20.000 euro alla Parrocchia San Giuseppe per l’acquisto di arredi per la Chiesa di San Liborio.

140.000,00 euro per la messa in sicurezza della via Luigi Capuana, arteria che mai nessuno era riuscito a mettere in sicurezza.

10.000,00 euro finanziati per ben 2 anni consecutivi per organizzare la sagra dello zafferano;

A tutto questo si aggiunge un grande traguardo per l’istruzione: grazie all’Assessore Regionale all’Istruzione Mimmo Turano della Lega, è stato firmato il decreto che istituisce l’indirizzo di Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate per la scuola superiore Giacomo Magno di Valguarnera.

Questi risultati non sono solo numeri: sono risposte concrete ai bisogni dei cittadini, sono investimenti che cambiano il volto del nostro paese, sono la prova che quando c’è la volontà politica e l’impegno, le cose possono davvero cambiare.

Per anni Valguarnera è stata ai margini delle scelte politiche regionali. Oggi, grazie alla Lega, alla determinazione del Sindaco Draià e al lavoro instancabile di Luca Sammartino, siamo finalmente al centro dell’attenzione.

È per questo che ho scelto di aderire alla Lega, con la certezza che questo percorso porterà ancora più sviluppo, crescita e opportunità per la nostra comunità. Si è dimostrata la Lega dei territori e delle comunità, ovvero un partito che vuole concretamente mettersi al servizio dei territori e dei cittadini.

Sono e sarò sempre al servizio del popolo. E oggi, più che mai, so di essere dalla parte giusta per costruire un futuro migliore per Valguarnera.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Valguarnera