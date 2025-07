Riapre un tratto della Panoramica: 150 nuovi parcheggi in arrivo per il centro di Enna

Una buona notizia per residenti e visitatori: da oggi è di nuovo percorribile, anche se provvisoriamente, una parte della strada Panoramica. Il Libero Consorzio Comunale di Enna ha concesso al Comune – in comodato gratuito – un tratto della SP28 “Enna – Casina Bianca” lungo 450 metri, da destinare alla realizzazione di un parcheggio pubblico. Si tratta di un’iniziativa pensata per dare respiro alla mobilità urbana e rispondere all’annosa questione della mancanza di aree di sosta nel cuore del capoluogo.

Un’operazione sinergica tra enti

La firma ufficiale della convenzione è avvenuta questa mattina tra l’ingegnere capo Daniela Lumera per il Libero Consorzio e la dirigente dell’Area IV – Protezione Civile Delfina Voria per il Comune, dopo il via libera dello schema da parte del presidente Piero Capizzi. Il momento non è casuale: l’accordo arriva a ridosso della festa della Patrona, periodo in cui la città registra un afflusso straordinario – e la necessità di nuovi parcheggi diventa ancora più pressante.

Strada pulita e segnaletica già pronta

Grazie all’intervento dell’Ufficio Tecnico del Libero Consorzio, la SP28 è stata pulita, messa in sicurezza e liberata dalla vegetazione. Il Comune, dal canto suo, ha tracciato la segnaletica e suddiviso l’area in circa 150 stalli per automobili. «Anche se si tratta di una soluzione tampone – ha dichiarato Capizzi – è comunque una grossa valvola di sfogo per sopperire alla carenza di aree di sosta. Una staffetta ben riuscita tra enti, proprio in concomitanza con i festeggiamenti della Patrona, che attirano migliaia di visitatori da tutta la provincia – e non solo».

Nel progetto anche una rimessa per i bus turistici

Il presidente Capizzi ha poi ricordato che, nel progetto originario, è prevista anche una rimessa per pullman destinati ai turisti diretti verso il Castello di Lombardia e il centro storico. L’auspicio – ha aggiunto – è quello di riprendere i lavori su tutta la SP28 già a partire da settembre; l’obiettivo finale è garantire un accesso strutturato, funzionale e accogliente per cittadini, commercianti e visitatori.

Parcheggi e accessibilità: una priorità per il centro

In un centro storico come quello di Enna, ogni metro quadrato può fare la differenza. I posti auto attualmente disponibili non bastano nemmeno per i residenti – figurarsi per chi vuole passeggiare tra le bellezze del borgo o fare shopping. Accessibilità e vitalità urbana vanno di pari passo; garantire aree di sosta adeguate significa investire sul turismo, sul commercio e sulla qualità della vita urbana. E – anche se si tratta di un passo provvisorio – questo nuovo parcheggio potrebbe diventare un tassello importante per una strategia più ampia.