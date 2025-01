Valguarnera – Intervista all’assessore Sara Pecora: “Il diritto allo studio e il supporto sociale sono priorità assolute”

A Valguarnera il diritto allo studio e l’assistenza sociale rappresentano, nelle intenzioni dell’amministrazione Draià, come più volte dichiarato, dei pilastri fondamentali per l’azione amministrativa. Ne parliamo con l’assessore ai servizi sociali, Sara Pecora.

Assessore Pecora, il Comune continua a garantire mensa e trasporto scolastico. Qual è la sua priorità in questo ambito?

«Il diritto allo studio è centrale – un punto fermo dal primo giorno di insediamento. Ritengo particolarmente importante tutelare chi necessita di assistenza. Di recente, ad esempio, mi sono occupata di un caso delicato: una madre ha scritto ad una testata giornalistica locale per chiedere un servizio di trasporto scolastico per la figlia. Dopo aver appreso la situazione, ho subito avviato le verifiche necessarie con gli uffici del Servizio Sociale e abbiamo trovato una soluzione.»

Come avete risolto la questione?

«Con la delibera di Giunta n°121 del 27 novembre, abbiamo previsto un contributo economico giornaliero per il trasporto scolastico. Questo verrà erogato alla famiglia dopo che saranno certificate le presenze scolastiche della ragazza, attraverso la dirigente scolastica. È un supporto concreto che rispetta le normative e dimostra il nostro impegno per il benessere delle famiglie.»

Ci sono altri servizi sociali rilevanti che state gestendo?

«Sì, un altro servizio essenziale è il trasporto per persone con necessità di sostegno verso i Centri di Riabilitazione di Enna e Caltanissetta. Il 18 dicembre 2024 abbiamo pubblicato un avviso per individuare associazioni di volontariato del Terzo Settore per garantire il servizio per il 2025. Grazie alla collaborazione degli uffici, il servizio non ha subito interruzioni. Tuttavia, il futuro del progetto dipende dall’approvazione dei documenti contabili dell’Ente.»

A proposito, la mancata approvazione del rendiconto potrebbe rappresentare un ostacolo. Cosa può dirci in merito?

«Nonostante il lavoro minuzioso degli uffici, il bilancio è stato bloccato nell’ultima seduta di consiglio comunale del 16 gennaio, a causa dell’opposizione. È una situazione complessa che ci obbliga a fare i conti con ritardi burocratici, ma il nostro obiettivo rimane garantire i servizi essenziali alla comunità.»

Il Sindaco di Valguaera, Francesca Draià, ha espresso il suo pensiero sulla vicenda. Cosa pensa della sua dichiarazione?

«Ha ragione nel sottolineare che il nostro lavoro è orientato all’interesse esclusivo della collettività. È fondamentale non permettere che le dispute politiche interferiscano con il benessere dei cittadini. Come amministrazione, continueremo a lavorare per garantire servizi efficienti e accessibili a tutti.»