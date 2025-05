Valguarnera inaugura la nuova sede C.O.C. alla presenza del direttore della Protezione Civile regionale Cocina

Il Comune di Valguarnera si prepara a vivere una giornata significativa: venerdì 17 maggio alle ore 17.00 sarà inaugurata ufficialmente la nuova sede del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), alla presenza del direttore del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ingegnere Salvo Cocina. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione di volontariato “Pantere Verdi”, rappresenta un passaggio simbolico e operativo di grande rilievo per l’intera comunità.

Un traguardo a lungo atteso

Come si legge nella comunicazione dell’Amministrazione comunale, «è una data storica perché fino ad ora il nostro Comune non aveva avuto una vera – ma soprattutto operativa – sede C.O.C.». L’inaugurazione arriva dopo l’approvazione del Piano di Protezione Civile e il recente riconoscimento – datato 16 aprile – del titolo di Comune Virtuoso, a suggello di un impegno costante nella pianificazione e nella sicurezza territoriale.

Volontariato e istituzioni, una sinergia vincente

Il Comune ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione con le realtà associative locali, in particolare con i volontari della Protezione Civile di Valguarnera. «Siamo orgogliosi di questo importante passo in avanti – si legge ancora nella nota – e orgogliosi anche di tutti i volontari che ogni giorno supportano l’Ente in diverse attività di Protezione Civile».

L’iniziativa vuole rappresentare non solo un momento celebrativo, ma anche l’avvio di una fase nuova nella gestione delle emergenze e del coordinamento degli interventi sul territorio. Una struttura efficiente – come quella del nuovo C.O.C. – permetterà di affrontare in modo più tempestivo e organizzato eventuali situazioni di crisi, potenziando il ruolo del volontariato e rafforzando il legame tra amministrazione e cittadinanza.

