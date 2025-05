Valguarnera celebra la Giornata della Legalità: Lenzuola della Legalità, una camminata e una panchina per ricordare Falcone e tutte le vittime di mafia

In occasione del 23 maggio, ricorrenza della Giornata Nazionale della Legalità, il Comune di Valguarnera si prepara a commemorare le vittime di tutte le mafie e, in particolare, l’eccidio di Capaci del 1992, in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Una data-simbolo – quella della cosiddetta “Strage di Capaci” – che ha impresso nella memoria collettiva il prezzo altissimo pagato da chi ha lottato per la giustizia.

Come spiegato nel comunicato stampa diffuso dall’amministrazione comunale, la giornata si articolerà in diversi momenti significativi. A partire dall’esposizione del «Lenzuolo della legalità» sul Palazzo municipale, per proseguire con la «Camminata della legalità» che partirà da Piazza della Repubblica per concludersi presso Villa Lo Monaco, dove sarà scoperta una panchina commemorativa.

Le parole dell’Assessore Telaro: «Parlarne sempre, ovunque»

«Occorre mantenere vivo il ricordo di tutti i grandi uomini della giustizia antimafia – ha dichiarato l’Assessore alla Legalità Gaetana Telaro – perché la lotta alla mafia non deve essere solo repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolga tutti, soprattutto i giovani». Telaro ha sottolineato la necessità di parlare di mafia «senza timore» in ogni sede: nelle scuole, nelle istituzioni, tra la gente. «Ciò che indebolisce la mafia è il fatto stesso che se ne parli – ha aggiunto – con coraggio, cultura, rispetto delle regole e senso civico».

Il sindaco Draià: «Vigili e attenti contro ogni forma di malaffare»

«Guido la comunità valguarnerese da anni con impegno e determinazione – ha ricordato il sindaco Francesca Draià – e da sempre considero prioritario vigilare perché non attecchiscano comportamenti mafiosi all’interno della nostra società». Il primo cittadino ha evidenziato come la promozione della legalità debba essere costante e concreta: «Abbiamo intitolato la Villa comunale ai giudici Falcone e Borsellino, installato una lastra commemorativa e promosso numerose iniziative nel corso del mio mandato». La Giornata della Legalità a Valguarnera – che si svolge a ridosso dell’anniversario di uno degli episodi più tragici della storia repubblicana – si conferma così un’occasione non solo di ricordo, ma anche di rinnovato impegno per costruire una cultura libera dall’omertà e dalla violenza mafiosa.

