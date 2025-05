Valguarnera in fermento: scuole, strade e illuminazione pubblica al centro di importanti interventi

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Draià accelera sul fronte dei lavori pubblici, varando una serie di progetti strategici destinati a incidere significativamente sulla vita quotidiana dei cittadini di Valguarnera. L’annuncio arriva direttamente dall’Assessore Comunale, Carmelo Auzzino, che con una nota ha voluto informare la comunità degli sviluppi più recenti.

Un nuovo volto per il plesso scolastico “S. Arena”

Particolare attenzione è rivolta al mondo dell’istruzione con l’approvazione del secondo stralcio del progetto esecutivo per la ristrutturazione e l’adeguamento impiantistico del plesso scolastico “S. Arena”. L’intervento, che potrà contare su un finanziamento regionale di ben € 790.087,68, rappresenta un passo cruciale per assicurare agli studenti ambienti sicuri e al passo con i tempi – un investimento sul futuro, insomma.

Efficienza energetica per la pubblica illuminazione

Un altro tassello importante riguarda l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione. Questo primo stralcio progettuale si inserisce in una programmazione più ampia che coinvolge i comuni dell’Area Interna Troina, formalmente costituita in Autorità Territoriale. Come si legge nel comunicato, questa iniziativa mira a una gestione più oculata e moderna delle risorse energetiche, con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale.

Viabilità migliorata tra C.da Marcato e la SP4

L’amministrazione ha inoltre dato il via libera al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) per la manutenzione straordinaria della strada che collega Contrada Marcato con la Strada Provinciale 4. Con un investimento previsto di € 1.350.000,00, questo intervento si prefigge di migliorare sensibilmente la viabilità e agevolare gli spostamenti all’interno del territorio – un’arteria vitale che necessitava di un deciso intervento. Anche questo progetto rientra nella programmazione dedicata ai Comuni dell’area Interna di Troina.

Rigenerazione urbana in via Sant’Elena

Non solo infrastrutture viarie, ma anche riqualificazione del tessuto urbano. È stato infatti approvato un progetto di rigenerazione urbana per un tratto di via Sant’Elena, con un valore complessivo di € 1.150.000,00. Un intervento che punta a restituire decoro e funzionalità a una zona importante del centro abitato.

Manutenzione straordinaria per le strade del centro

Infine, un’attenzione particolare è stata dedicata alla manutenzione straordinaria delle strade del centro abitato. Grazie a un contributo di € 70.000,00 proveniente dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, sarà possibile intervenire su diverse criticità che da tempo interessano la rete viaria urbana – un sollievo per residenti e pendolari.

«L’Amministrazione Draià continua con determinazione il proprio impegno nella riqualificazione, ammodernamento e manutenzione del nostro territorio, con una visione di sviluppo sostenibile, innovativo e inclusivo» si legge nella nota dell’Assessore Auzzino. Questi interventi, oltre a rispondere alle esigenze immediate della comunità, pongono – così si spera – le basi per un futuro più sicuro, efficiente e accogliente per tutti i cittadini di Valguarnera.