Traffico in tilt per le piogge: l’allarme di Confcommercio Caltanissetta-Enna

Le recenti piogge che hanno investito la Sicilia, in particolare le province di Enna e Caltanissetta, hanno portato alla luce un problema cronico già denunciato da Confcommercio Caltanissetta-Enna: la mancanza di manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali. Gianluca Speranza, direttore dell’associazione di categoria, ha sottolineato con toni decisi come questa carenza stia mettendo in pericolo la sicurezza e la mobilità dei cittadini: «Dispiace essere duri in un momento in cui si contano i danni, ma la situazione richiede interventi immediati».

Strade bloccate e danni collaterali

Un esempio evidente della criticità è rappresentato dalla strada di Dittaino, da mesi inaccessibile a causa di detriti e alberi caduti, una condizione che evidenzia anni di trascuratezza. Speranza ha descritto un panorama desolante: «Alcune strade si sono trasformate in piscine, causando disagi enormi; tutto questo è frutto di interventi sporadici che rimandano anziché risolvere».

Impatto su sicurezza e economia

La situazione delle strade non ha solo conseguenze sulla sicurezza dei cittadini, ma danneggia anche le attività produttive locali. La chiusura prolungata di alcune infrastrutture penalizza imprenditori e turisti, rendendo difficoltoso lo sviluppo economico del centro Sicilia. «Abbiamo bisogno di una pianificazione seria che limiti lo spopolamento e attragga investimenti», ha concluso Speranza, rinnovando l’appello alle istituzioni locali e regionali affinché si assumano la responsabilità di un intervento strutturale, che metta al centro la manutenzione come pratica ordinaria e non straordinaria.