Inaugurata a Valguarnera la nuova sede del C.O.C. e dell’associazione Pantere Verdi

Nel pomeriggio di venerdì 17 maggio, Valguarnera ha celebrato un momento significativo per la sua comunità: l’inaugurazione della nuova sede del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e dell’associazione Pantere Verdi, punto di riferimento del volontariato locale.

La cerimonia, tenutasi alle ore 17:00, ha visto la partecipazione di un folto numero di autorità civili e militari. Tra queste, il Sindaco Francesca Draià e i rappresentanti del Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio 10, con il Dott. Filippo Spagnolo in prima linea. Presenti anche molte associazioni di protezione civile provenienti dai comuni vicini, in una dimostrazione concreta di spirito di rete e collaborazione.

Un passo avanti per la sicurezza del territorio

L’evento ha rappresentato non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per ribadire l’importanza della pianificazione e dell’organizzazione in tema di emergenza e prevenzione. «Siamo tra i pochi comuni che si sono dotati di un Piano di Protezione Civile», ha sottolineato l’amministrazione comunale, mettendo in luce il lavoro avviato per migliorare la gestione del rischio e delle criticità.

Un impegno che si concretizza anche con progetti futuri già in cantiere e con la consapevolezza che la prevenzione – quella vera – parte dalle strutture, dalla formazione e soprattutto dalla sinergia tra enti, operatori e cittadini.

Una giornata simbolo per tutta la comunità

«La giornata di ieri è una giornata storica ed importante per il nostro comune» – così è stata definita dai promotori dell’iniziativa, che hanno voluto sottolineare quanto la nuova sede rappresenti un presidio operativo e simbolico al servizio della collettività.

Il C.O.C., oltre a essere il cuore delle attività in caso di emergenza, diventa così anche uno spazio di coordinamento permanente, un punto d’incontro per la cittadinanza attiva – che a Valguarnera dimostra, ancora una volta, di saper rispondere presente.