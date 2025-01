Enna, forze dell’ordine in campo: controlli a tappeto contro la criminalità

Nella settimana tra il 30 dicembre e il 5 gennaio, Enna ha vissuto giorni di intensa attività: la Polizia di Stato, con Carabinieri e Guardia di Finanza, ha preso di petto il problema della criminalità mafiosa. Le strade del capoluogo sono state presidiate con un’azione integrata che non ha lasciato nulla al caso. Ogni angolo è stato passato al setaccio; l’obiettivo? Far sentire le istituzioni vicine e restituire ai cittadini un senso tangibile di legalità.

Sanzioni e controlli

Il bilancio è concreto e diretto: 142 veicoli fermati, 263 persone identificate e otto multe per infrazioni al Codice della Strada. Come se non bastasse, è scattato anche un sequestro amministrativo. Numeri che non mentono e raccontano di una presenza massiccia, quasi palpabile, delle forze dell’ordine.

Un segnale forte alla comunità

L’operazione – che ha visto lavorare fianco a fianco i principali corpi di sicurezza – non è stata solo un esercizio di controllo. Ha lanciato un messaggio chiaro: le regole non sono un optional. «Riprendersi gli spazi pubblici e consolidare la fiducia della comunità è il nostro impegno quotidiano» hanno dichiarato le autorità coinvolte.