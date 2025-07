Riunione del circolo FdI di Piazza Armerina: organizzazione interna e attenzione al territorio

È iniziata con una riunione operativa la nuova fase del circolo cittadino di Fratelli d’Italia, ora sotto la guida di Giovanni Bologna. Il neoeletto presidente ha condotto l’incontro focalizzando l’attenzione su due aspetti fondamentali: la riorganizzazione interna del partito e il dialogo con gli amministratori locali. L’obiettivo, emerso con chiarezza, è duplice – fare del circolo una cassa di risonanza per l’attività dell’amministrazione e, al contempo, un soggetto critico e propositivo – sempre in ascolto del territorio.

Sanità e sicurezza: nodi cruciali sul tavolo

Durante il confronto, è stata affrontata la spinosa questione della sanità pubblica, con particolare riferimento alle criticità strutturali e organizzative dell’ospedale “Chiello” di Piazza Armerina. A tal proposito, il circolo ha annunciato un imminente confronto istituzionale con la direzione generale dell’Asp, volto a sollecitare soluzioni concrete e durature. Altro tema caldo è quello della sicurezza urbana, specie in relazione alle attività notturne e agli esercizi h24, spesso – secondo quanto segnalato – focolai di comportamenti molesti e situazioni al limite della legalità. Il partito intende vigilare, chiedere maggiori controlli e sensibilizzare le istituzioni competenti.

Una presenza attiva anche nella memoria

Non solo politica e amministrazione, ma anche impegno civile e memoria condivisa. Il circolo ha annunciato la propria partecipazione alla fiaccolata in programma il 19 luglio a Palermo, in via D’Amelio, per ricordare il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta – un momento carico di significato per chi crede nella legalità come fondamento dell’azione pubblica.

Ruolo attivo e vigilanza costante

Con la nuova guida e una struttura interna in fase di consolidamento, Fratelli d’Italia si propone dunque come interlocutore costante sul piano locale, pronto a sostenere le iniziative virtuose, ma anche a evidenziare criticità e richiedere interventi puntuali. Un partito che, nella visione del presidente Bologna, deve «essere presente, partecipe e vigile, al servizio della comunità».