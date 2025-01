Il Mediterraneo non smette di inghiottire vite. Appello dell’associazione Don Bosco 2000

Le feste sono finite, ma il Mediterraneo non smette di raccontare storie di dolore. Tra le onde, la Ong Resq People ha recuperato 47 migranti, uomini arrivati da Egitto, Siria, Sudan, Marocco e Bangladesh. Tutti in fuga da guerre e povertà – un’odissea che sembra infinita. Nel frattempo, il mare centrale, tra Libia e Tunisia, ha inghiottito un gruppo di 55 persone; nessuna traccia di loro dopo l’allarme di lunedì scorso.

Tragedie che lasciano il segno

Come se non bastasse, al largo di Rodi, il mare ha restituito i corpi di un ragazzo e di un bambino. Due vite spente nel gelo e tra onde che non perdonano. Eppure, le partenze non si fermano. Il vento soffia, il freddo stringe, ma la disperazione spinge.

Le parole di Don Bosco 2000

Agostino Sella, presidente di Don Bosco 2000, non usa mezzi termini: «Non possiamo accettare che il Mediterraneo diventi un cimitero. Le vite si salvano, non si contano. Serve un’Europa che agisca e faccia squadra, perché nessuno si salva da solo». Un appello che scuote e chiede risposte immediate.

L’impegno non basta

Don Bosco 2000 continua ad accogliere, integrare e accompagnare chi arriva sulle nostre coste, ma il peso di questa emergenza non può restare solo sulle spalle di pochi. La comunità, le istituzioni, i cittadini: tutti devono fare la loro parte. Ogni vita ha valore e non si può più fare finta di niente.