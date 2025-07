Piazza Armerina – Screening mammografico, nuovo punto all’ospedale Chiello: più prevenzione per le donne

La prevenzione oncologica compie un nuovo passo in avanti: l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha attivato un nuovo punto screening mammografico presso il reparto di Radiologia dell’ospedale “Chiello” di Piazza Armerina. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere più capillare la rete dei controlli sul territorio – e, in particolare, di facilitare l’accesso agli esami per le residenti nella zona sud della provincia – riducendo le distanze e i tempi d’attesa.

Un servizio gratuito per donne tra i 50 e i 69 anni

Il programma di screening oncologico, completamente gratuito, è rivolto alle donne tra i 50 e i 69 anni. L’obiettivo è intercettare eventuali anomalie in fase precoce, quando le possibilità di guarigione sono più alte e le terapie meno invasive. Come sottolinea il Direttore Generale dell’ASP, Mario Zappia: «La prevenzione è l’arma più potente contro i tumori al seno – vogliamo che ogni donna si senta supportata e rassicurata nel prendersi cura di sé stessa».

Prenotazioni semplici, anche con messaggio

Prenotare è semplice: basta contattare il numero dedicato 331.266.1542, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e anche il lunedì e giovedì pomeriggio (15.30–17.00). Lo stesso numero è abilitato alla messaggistica WhatsApp – una soluzione pratica e immediata per ricevere assistenza e fissare il proprio appuntamento. Informazioni aggiuntive sono disponibili anche sul sito ufficiale dell’ASP, aspenna.it.

Inviti digitali via App IO e nuovi punti in arrivo

L’ASP di Enna ha già cominciato a inviare inviti personalizzati tramite l’App IO, incentivando un approccio sempre più proattivo e tecnologico alla prevenzione. «L’aumento dei punti di screening – spiega la Dr.ssa Ornella Blanca, Dirigente del Centro Gestionale Screening – è utile a raggiungere quante più donne possibili, sensibilizzarle sull’importanza di controlli regolari e offrire loro un’opportunità concreta di tutela della salute».

Il nuovo punto screening di Piazza Armerina è – senza giri di parole – un tassello prezioso nella rete di protezione sanitaria della provincia; un segnale concreto di attenzione verso i bisogni delle donne e della collettività. Nei prossimi mesi è previsto il potenziamento dell’offerta anche nell’area nord dell’Ennese.