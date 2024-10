Settimana per l’energia e la sostenibilità 2024: Palermo ospita un evento promosso da Confartigianato

Domani, martedì 22 ottobre 2024, Palermo accoglierà uno degli appuntamenti più attesi della Settimana per l’energia e la sostenibilità 2024. L’evento, organizzato da Confartigianato Palermo in collaborazione con la Camera di Commercio Palermo Enna, si terrà nella Sala Terrasi della Camera di Commercio, in via E. Amari 11, a partire dalle ore 10. Questo incontro rappresenta un’importante tappa di un ciclo di sette giorni di attività nazionali, tutte promosse da Confartigianato Imprese, con l’obiettivo di sensibilizzare il mondo imprenditoriale verso un approccio ecosostenibile, attento all’ambiente e alle persone.

Un ricco parterre di ospiti

Il programma prevede la partecipazione di figure istituzionali e imprenditoriali di rilievo. Tra gli ospiti: Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna; Maria Grazia Bonsignore, presidente di Confartigianato Imprese Palermo; Peter Barranca, presidente di Confartigianato Imprese Enna; Giusy Savarino, assessore regionale al territorio e ambiente; Edy Tamajo, assessore regionale alle attività produttive e Giuseppe Todaro, presidente della Rap Spa. L’evento sarà un’occasione per confrontarsi su come le imprese possano contribuire alla sostenibilità del territorio, con particolare attenzione all’impatto economico e ambientale.

Temi centrali e interventi strategici

Nel corso della giornata, sarà esplorato il ruolo della Camera di Commercio di Palermo Enna nella doppia transizione digitale ed ecologica, grazie all’intervento del segretario generale Guido Barcellona. Seguiranno le relazioni di Federico Lo Presti, consultant di Cribis gruppo Crif, e di Marco Cherubini, business owner Esg Cribis, sui criteri ESG (Environmental, Social, Governance) e sugli investimenti sostenibili.

Un focus speciale sarà dedicato al settore della moda, con gli interventi di Flavia Pinello, presidente della categoria moda di Confartigianato Sicilia, e di Michele Priori, consigliere d’amministrazione di Combat Tessile, che discuteranno delle sfide legate alla gestione ecosostenibile dei rifiuti nel comparto.

Verso un’impresa più sostenibile

La giornata si concluderà con le riflessioni di Giovanni Rafti, segretario di Confartigianato Imprese Palermo, che riassumerà i temi affrontati e offrirà spunti per il futuro. L’incontro di Palermo rappresenta un’opportunità fondamentale per riflettere sul ruolo delle imprese nel promuovere pratiche sostenibili e responsabili, un tema cruciale nel contesto attuale.