Incidente sulla A19: coinvolti due mezzi pesanti

Lo scontro tra due mezzi pesanti

Un grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle ore 9:15 sulla A19, all’altezza del chilometro 152+300, in direzione Palermo. Due mezzi pesanti si sono scontrati per cause ancora da accertare, richiedendo un rapido intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Enna.

I soccorsi e la chiusura temporanea dell’autostrada

I conducenti dei veicoli sono stati estratti dalle lamiere grazie all’azione dei soccorritori e sono stati poi trasportati in elisoccorso presso le strutture ospedaliere. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per regolare il traffico e coordinare le operazioni. La A19 è stata temporaneamente chiusa per permettere i soccorsi, ma è stata riaperta al traffico dopo il completamento delle operazioni.