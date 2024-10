A Piazza Armerina iniziativa di Armerina Emergenza per la campagna di sensibilizzazione “Io Non Rischio”

Il 13 ottobre, numerose piazze italiane ospiteranno l’iniziativa “Io non rischio”*, una campagna di comunicazione pubblica promossa dal Dipartimento Nazionale e Regionale di Protezione Civile e dall’*ANPAS. L’obiettivo principale di questa iniziativa è aumentare la consapevolezza, sia a livello individuale che collettivo, sui rischi naturali e antropici che interessano il territorio italiano. La campagna mira a educare la popolazione sulle azioni preventive che possono essere intraprese per ridurre l’impatto di questi rischi.

Piazza Armerina tra le protagoniste

A Piazza Armerina, in provincia di Enna, l’evento sarà organizzato dall’ODV Armerina Emergenza ANPAS. I volontari “comunicatori” saranno presenti durante l’intera giornata presso Piazza Generale Cascino. Il loro compito sarà quello di informare e sensibilizzare i cittadini sui rischi presenti sul territorio, fornendo indicazioni utili su come affrontarli e su quali comportamenti adottare in caso di emergenza.

Volontari a disposizione della cittadinanza

I volontari, che svolgeranno un ruolo di divulgazione e interazione con il pubblico, saranno a disposizione per rispondere alle domande e fornire informazioni dettagliate. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per avvicinare la popolazione ai temi della prevenzione e della sicurezza, in un contesto di partecipazione attiva.