Nissoria – Controlli della Polizia su circoli privati: riscontrate diverse irregolarità

Nel corso di controlli amministrativi su associazioni e circoli privati, condotti dalla Polizia di Stato nella serata del 29 agosto, sono emerse diverse irregolarità. L’operazione, svolta dalla Squadra Amministrativa della Questura di Enna insieme al Commissariato di Leonforte, ha riguardato alcuni locali nel territorio di Nissoria. L’obiettivo era accertare il rispetto delle normative riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande, le tutele per i consumatori e la pubblica sicurezza.

Irregolarità riscontrate in quattro circoli

Durante le ispezioni, le forze dell’ordine hanno rilevato numerosi illeciti amministrativi e penali. In un circolo, il presidente pro tempore è stato sanzionato per non aver esposto i cartelli obbligatori, ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per aver consentito giochi senza la prescritta tabella dei giochi proibiti. Altri circoli sono stati scoperti a operare senza autorizzazione, somministrando alimenti e bevande senza rispettare le norme previste. In alcuni casi, mancavano i requisiti di “sorvegliabilità”, e i gestori sono stati segnalati per il mancato rispetto delle regole sul gioco d’azzardo.

Sanzioni e deferimenti all’Autorità Giudiziaria

Oltre alle sanzioni amministrative per l’omessa esposizione dei cartelli obbligatori, alcuni circoli operavano senza licenze e installavano apparecchi senza la prescritta licenza di polizia. In tutti i casi, i responsabili sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per violazioni legate al gioco d’azzardo.