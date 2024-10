Giornate FAI d’autunno. La chiesa di San Giovanni di Piazza Armerina il “luogo aperto” da visitare

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024, tornano le Giornate FAI d’Autunno, giunte alla tredicesima edizione, un appuntamento annuale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, promosso dal FAI (Fondo Ambiente Italiano). Durante l’evento, 700 luoghi sparsi in 360 città, da nord a sud della Penisola, apriranno le porte al pubblico. Molti di questi siti, spesso poco conosciuti o normalmente inaccessibili, offriranno l’opportunità di esplorare la storia e le tradizioni italiane.

Anche ad Enna, i volontari della Delegazione locale e dei gruppi di Piazza Armerina e Nicosia si attiveranno con entusiasmo per guidare i visitatori attraverso il patrimonio storico, artistico e naturale del territorio. Ogni luogo racconta storie uniche e tradizioni che meritano di essere preservate e trasmesse alle future generazioni.

Per questa edizione delle giornate FAI sono state scelti i seguenti beni culturali:

Piazza Armerina: Chiesa di San Giovanni evangelista

Nicosia: Cattedrale di Nicosia e il suo tesoro nascosto

Enna: Il capolavoro di Mario Minniti.

Come ogni anno, gli studenti delle scuole locali saranno protagonisti del progetto “Apprendisti Ciceroni”, accompagnando i visitatori e raccontando la storia dei luoghi. Questo progetto rappresenta un’opportunità formativa importante per i giovani, che imparano a conoscere e apprezzare il loro patrimonio culturale.

La partecipazione è gratuita, ma è suggerito un contributo volontario a partire da 3 euro, che andrà a sostenere le attività del FAI. Inoltre, sarà possibile iscriversi al FAI o effettuare donazioni durante l’evento.

LA CHIESA DI SAN GIOVANNI EVAMGELISTA

La Chiesa di San Giovanni Evangelista di Piazza Armerina ha una storia antica e di grande importanza per la comunità locale. Costruita durante il periodo normanno, la chiesa rappresenta uno degli esempi di architettura religiosa medievale più significativi della città. Situata all’interno del quartiere omonimo, la chiesa fu edificata nel XII secolo e si inserisce nel contesto di una città che in quell’epoca era in forte espansione e sviluppo sotto l’influenza normanna.

Nel corso dei secoli, la Chiesa di San Giovanni Evangelista ha subito vari interventi di restauro e modifiche, soprattutto tra il XVI e il XVII secolo, quando Piazza Armerina conobbe una fase di fioritura artistica e architettonica. La struttura originaria, pur mantenendo molte delle caratteristiche medievali, fu arricchita con elementi barocchi e rinascimentali, che riflettono il gusto estetico del tempo.

L’interno della chiesa custodisce opere d’arte di notevole valore, come affreschi e statue sacre, che sono testimonianza della devozione religiosa della comunità e del mecenatismo locale. Un aspetto di particolare rilievo è l’organo antico, che per secoli ha accompagnato le celebrazioni religiose, e la cui storia è strettamente legata alle tradizioni musicali della città.

La Chiesa di San Giovanni Evangelista è stata a lungo un punto di riferimento spirituale e sociale per i cittadini di Piazza Armerina, e ancora oggi rappresenta un importante luogo di culto e di storia per la comunità locale​​.