Illuminazione artistica per il Castello Aragonese di Piazza Armerina: pronto l’impegno di spesa

Un nuovo progetto di illuminazione artistica esterna è stato approvato per il Castello Aragonese di Piazza Armerina. Grazie a un finanziamento regionale di 81.000 euro, previsto nell’ambito del Patto per il Sud, si procederà alla valorizzazione del patrimonio storico della città attraverso un sistema di illuminazione che esalterà le caratteristiche architettoniche del castello.

La determinazione, firmata il 4 ottobre 2024 dal responsabile del IV Settore Opere Pubbliche e Pianificazione del Territorio, Mario Giacomo Duminuco, conferma l’impegno di spesa per questo intervento, con l’obiettivo di rilanciare l’immagine del Castello Aragonese come polo di attrazione culturale e turistica.

Un finanziamento atteso dal 2023

Il progetto di illuminazione è frutto di un lavoro preparatorio iniziato nel 2022, quando il Comune di Piazza Armerina ha partecipato a un bando dell’Assessorato dei Beni Culturali della Regione Siciliana. Dopo l’approvazione del progetto e la firma di una convenzione con la società Immedil Italia s.r.l., avvenuta nel novembre 2023, si è arrivati alla notifica ufficiale del finanziamento nel dicembre dello stesso anno.

Il contributo copre il 90% del costo totale dell’intervento, che ammonta complessivamente a 90.000 euro, di cui circa 64.000 euro saranno destinati ai lavori. La parte restante sarà riservata alle spese accessorie necessarie per la corretta realizzazione del progetto.

Tempi e obiettivi del progetto

Nonostante il documento non riporti una data di completamento precisa, l’impegno di spesa formalizzato per l’anno in corso fa presupporre che i lavori dovranno essere avviati e conclusi nel più breve tempo possibile, per rispettare le scadenze di bilancio. L’obiettivo del progetto è quello di far risaltare il Castello Aragonese, rendendolo più attrattivo e suggestivo, soprattutto durante le ore serali, migliorando l’esperienza di cittadini e turisti.

Un’opportunità significativa per Piazza Armerina, che mira a promuovere il suo patrimonio storico, creando nuovi stimoli per il turismo culturale e incentivando la riqualificazione del suo territorio.