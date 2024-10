L’on. Eliana Longi: “Pasquasia è fuori dall’elenco delle aree idonee a contenere rifiuti nucleari”

Da una recente nota ufficiale di Sogin, la Società per la Gestione degli Impianti Nucleari, è emerso che i siti delle ex miniere siciliane di Pasquasia (Enna) e Bosco Palo (Caltanissetta) non sono stati inclusi nell’elenco delle 51 aree idonee proposte nella Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI)*. Tale documento, pubblicato il 13 dicembre 2023 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha sollevato numerose polemiche locali, ritenute dall’*Onorevole Eliana Longi poco fondate.

Il chiarimento dell’onorevole

L’On. Longi ha sottolineato che non comprende la provenienza delle “voci circolate negli ultimi giorni”, che hanno alimentato numerose polemiche e reso la questione oggetto di trattamenti demagogici. Tali discussioni, a suo avviso, sono mosse da un’ottica populista, finalizzata a strumentalizzare una questione tanto delicata quanto importante, come quella ambientale.

L’impegno per Pasquasia

L’On. Longi ha anche ribadito il suo impegno nei confronti della vicenda legata alla miniera di Pasquasia, affermando: “Pasquasia è nei miei pensieri da sempre e continuerò a occuparmene.” Ha inoltre confermato che, in qualità di componente della Commissione ecomafie, porterà avanti le necessarie indagini e, se necessario, promuoverà ulteriori azioni investigative per verificare lo stato del sito e proporre progetti di riqualificazione.

Collaborazione e azione concreta

Infine, l’On. Longi ha sottolineato l’importanza di “lavorare in sinergia” e di evitare atteggiamenti di “mera protesta”. L’obiettivo, ha concluso, è trovare soluzioni concrete per risolvere un problema che da tempo coinvolge il territorio e che è stato spesso oggetto di speculazioni prive di fondamento ufficiale.