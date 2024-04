Guardia di Finanza di Enna: sequestro di oltre 41.000 prodotti non conformi alle normative di sicurezza

Operazione delle Fiamme Gialle

Nell’ambito delle sue attività di controllo economico del territorio, la Guardia di Finanza di Enna ha portato a termine un’importante operazione a tutela dei consumatori. Durante un’ispezione presso un emporio nel comune di Leonforte, i militari hanno scoperto e sequestrato oltre 41.000 prodotti, tra oggettistica e articoli di ferramenta, risultati privi delle necessarie etichettature e non conformi al Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).

Mancanza di Etichettature Adeguate

I prodotti sequestrati presentavano gravi mancanze in termini di informazioni al consumatore, violando le disposizioni normative che regolamentano la sicurezza e la corretta informazione sui beni messi in vendita. In particolare, è emerso che le etichette, obbligatorie e in lingua italiana, non erano presenti o risultavano incomplete, omettendo indicazioni cruciali come le istruzioni d’uso, le precauzioni necessarie e le caratteristiche del prodotto. Queste informazioni sono essenziali per garantire che i consumatori siano pienamente informati riguardo la sicurezza e la qualità dei prodotti acquistati.

Conseguenze per il Titolare dell’Emporio

Il responsabile dell’attività commerciale ispezionata è stato segnalato alla Camera di Commercio locale per le relative sanzioni amministrative, che possono raggiungere fino a € 25.823,00 per le violazioni riscontrate. Questa azione si inserisce in un più ampio contesto di interventi che la Guardia di Finanza della provincia di Enna svolge regolarmente per combattere la commercializzazione di prodotti non sicuri o contraffatti, proteggendo così i consumatori e il mercato da pratiche commerciali scorrette e pericolose.

Questo episodio rafforza l’importanza del rispetto delle normative vigenti per la sicurezza dei prodotti e testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire un mercato più sicuro e trasparente.