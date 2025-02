Vertenza impiegati Comune di Leonforte. Raggiunto accordo

Dopo circa tre ore di confronto è stato raggiunto nella serata di martedì 4 febbraio l’accordo in Prefettura con l’amministrazione comunale dopo la proclamazione dello stato di agitazione avviato dai dipendenti del comune di Leonforte che lamentavano forti ritardi in termini di mancata applicazione di istituti contrattuali di vario tipo e ritardo nel pagamento di somme a beneficio dei dipendenti. Soddisfatta la Cisl Fp che è stata promotrice dell’avvio dello stato di agitazione ed insieme agli altri sindacati è riuscita a trovare un accordo equo con l’amministrazione comunale di Leonforte.

“Nella serata di martedì – commenta il coordinatore provinciale della CISL FP enti locali, Francesco Stranera, siamo riusciti a farci convocare in Prefettura, insieme al sindaco, il segretario generale ed il responsabile dell’ufficio finanziario, per cercare di trovare una conciliazione in merito ai mancati pagamenti del saldo dovuto relativamente ai salari accessori degli anni 2020, 2021 e 2022. L’amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Li Volsi, dopo anni e anni di incontri di delegazione trattante, ha finalmente proposto ai sindacati presenti in Prefettura, una soluzione per il pagamento del saldo dei Fes 2021 e 2022 entro il mese di maggio mentre per il pagamento del FES 2020 si è deciso di approfondire la questione. Il sindaco Li Volsi si è impegnato anche a dare pronto avvio alla procedura per il pagamento del salario accessorio relativo all’anno del 2023, dopo avere liquidato il 50% delle indennità 2024 al personale dipendenti”.