Consegna dei lavori per la Casa di Comunità di Leonforte: via a un progetto di svolta

Leonforte si prepara a una piccola rivoluzione sanitaria. La Casa di Comunità, concepita dal Decreto Ministeriale n. 77/22, prenderà vita proprio nel cuore pulsante del Comune. Questo progetto, legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, punta dritto a migliorare i servizi sanitari locali, avvicinandoli davvero alla gente.

Cerimonia e firme: il progetto prende il largo

Nell’ex Ostetricia, ormai pronta a rinascere, si è tenuta la consegna ufficiale dei lavori. L’Ing. Favazza Fabio, alla guida delle operazioni, affiancato dall’Arch. Armenio Giuseppe e dall’Ing. Rindone Maria, ha passato le redini alla ditta IMP.EL. s.r.l., rappresentata da Antonio Niola. Accanto a loro c’erano il Geom. Catalano Pietro e l’Ing. Privitelli Gaetano, figure chiave per il controllo e la sicurezza del cantiere. Insomma, una squadra che sembra non lasciare nulla al caso.

Tempi e obiettivi: tutto su un binario

Con un investimento di 1.654.369,46 euro, il piano prevede di portare a termine i lavori in 390 giorni. Non sarà solo una costruzione; diventerà il punto di riferimento per chi cerca assistenza sanitaria e socio-sanitaria, trasformando l’ex Ostetricia in un luogo di accesso rapido ed efficace ai servizi di salute.