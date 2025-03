SiciliAntica presenta la sua programmazione culturale 2025 a Leonforte

Grande successo di pubblico ha riscosso a Leonforte l’evento organizzato da SiciliAntica, sede comprensoriale di Assoro, Leonforte e Nissoria; la serata, che si è tenuta presso il Circolo di Compagnia, ha visto come protagonista la relazione del professor Giuseppe Nigrelli intitolata “Leonforte tra lapidi, chiese e monumenti. Le pietre raccontano”.

Un viaggio nella storia locale attraverso le incisioni

Il professor Nigrelli, brillantemente introdotto dalla professoressa Paola Rubino, ha condotto i presenti in un suggestivo percorso attraverso le vie e i monumenti di Leonforte; durante la sua esposizione, ha sapientemente svelato i significati reconditi custoditi nelle incisioni, nelle targhe e nelle lapidi disseminate nel tessuto urbano. Con una preparazione notevole e un’evidente passione per la materia, il relatore ha offerto ai partecipanti traduzioni, interpretazioni e preziose informazioni sugli autori di tali testimonianze silenziose – un modo affascinante per riscoprire la ricchezza storica e culturale del patrimonio locale.

Un nuovo anno di iniziative per la tutela dei beni culturali

L’incontro ha rappresentato il punto di partenza di un nutrito calendario di iniziative previste dalla programmazione annuale di SiciliAntica; il presidente Lorenzo Vicari, nel suo intervento, ha illustrato i prossimi appuntamenti, evidenziando – così come si legge nel comunicato – «l’importanza di un impegno costante per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali del territorio». Dopo gli interventi dei membri del direttivo – Scuderi, Birriolo e Giunta – si è proceduto alla consegna delle tessere associative 2025 ai soci di SiciliAntica, un gesto simbolico che ha ufficialmente dato il via a un nuovo ciclo di attività e progetti.

L’urgenza di proteggere la memoria storica e artistica

La professoressa Rubino ha posto l’accento sul fatto che la nascita di SiciliAntica in questo comprensorio giunge in un momento particolarmente delicato per il patrimonio monumentale, archeologico e ambientale; in base a quanto riferito nel comunicato, la tutela di questi beni appare sempre più fragile. È ancora vivo il ricordo della triste vicenda del “Trittico del Giudizio Universale” – un monito di quanto sia necessaria un’azione sinergica per la salvaguardia della memoria storica e artistica. L’ampia partecipazione all’evento ha chiaramente dimostrato l’interesse vivo della comunità per la riscoperta delle proprie radici, segnando l’inizio di un cammino che, grazie all’impegno di SiciliAntica, continuerà a narrare la storia e le tradizioni di Leonforte e del suo territorio.