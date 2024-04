Previsioni meteo: freddo e pioggia su Piazza Armerina

Una giornata da dimenticare quella di oggi, mercoledì 24 aprile

La città di Piazza Armerina sta vivendo una giornata particolarmente fredda e umida in questo mercoledì 24 aprile, influenzata dall’arrivo di una massa d’aria di origine artica. Il cielo grigio e minaccioso sarà la cornice di frequenti acquazzoni che si susseguiranno per tutto il giorno, rendendo necessario l’uso di ombrelli e indumenti impermeabili per chi si troverà a dover uscire di casa.

La ventilazione sarà moderata, e non contribuirà a mitigare la sensazione di freddo, con temperature che durante il giorno oscilleranno tra i 8°C e i 10°C. La situazione sarà ancora più rigida durante le ore notturne, con termometri che scenderanno fino a 3°C e temperature che, in periferia, potrebbero toccare valori sotto lo zero.

Lieve miglioramento nel giorno della liberazione

Le condizioni meteo a Piazza Armerina mostreranno un lieve miglioramento nella giornata di giovedì 25 aprile, quando il cielo si manterrà molto nuvoloso ma senza piogge. La ventilazione moderata continuerà a caratterizzare anche questa giornata, con un gradito aumento delle temperature nelle ore centrali, che potranno raggiungere i 16°C nel pomeriggio.

Nonostante il miglioramento, le prime ore della mattina di giovedì resteranno fredde, con una temperatura che partirà da 2°C, salendo gradualmente nel corso della giornata. Durante la notte, i valori si assesteranno intorno ai 5°C, mantenendo l’aria piuttosto fresca.

