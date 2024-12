ASP – Approvato il progetto per la Casa della Comunità a Leonforte

La Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna ha dato il via libera al progetto esecutivo per la costruzione di una Casa della Comunità nel comune di Leonforte. L’importo complessivo dell’opera ammonta a 1.654.369,46 euro. Il progetto, validato dall’ingegnere Maria Rindone, responsabile unico del procedimento (RUP) del Servizio Tecnico dell’ASP, rappresenta un passo avanti verso il miglioramento dell’assistenza sanitaria locale.

Un’opera inclusa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

L’iniziativa è parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare della Missione 6 – Salute, che mira al rafforzamento dell’assistenza territoriale e all’integrazione tra servizi sanitari e sociali. Le Case della Comunità, come previsto dal piano, fungeranno da punto di riferimento per servizi coordinati e integrati, offrendo un supporto essenziale al territorio.

Il ruolo del Servizio Tecnico dell’ASP

Il Servizio Tecnico, diretto dal dottor Ciro Viscuso, ha proposto e curato le procedure necessarie per l’approvazione del progetto. Il nuovo centro sanitario sarà un esempio di innovazione e modernità, in linea con gli obiettivi del PNRR, che punta anche all’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture sanitarie.