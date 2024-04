Fratelli d’Italia entra con Dante Ferrari in consiglio comunale ad Enna: soddisfazione dell’on. Longi

“L’ingresso di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale ad Enna, con la nomina del dott. Ferrari è il segno concreto dell’impegno civico e dell’attività politica dell’ attuale gruppo dirigente locale di Fratelli d’Italia, che porta alla costituzione del Gruppo Consiliare di FdI anche nella nostra città”: è questo il commento dell’Onorevole Eliana Longi, componente della Camera dei Deputati.

Il dott. Dante Ferrari, medico stimato, primario di chirurgia all’Ospedale Chiello di Piazza Armerina, è cresciuto “a pane e politica”: proveniente da una famiglia storicamente di destra: MSI, Alleanza nazionale, PDL, FLI, Diventerà bellissima con Nello Musumeci, poi confluita in FDI. Componente del Fronte della Gioventù e del Fuan ai tempi degli studi universitari.

Dal 1994 in Consiglio comunale in quota ad AN. Con la Giunta Ardica è assessore. Nel frattempo è alla guida provinciale di Alleanza Nazionale; dal 1999 al 2006 e componente dell’Assemblea nazionale e della Segreteria regionale di AN. Nel 2005 con una unica lista di AN si candida a Sindaco di Enna, raggiungendo il 18% dei consensi. Nel 2006 è candidato alle regionali con 5000 voti di preferenza. Nel 2015 consigliere comunale ed assessore nella Giunta Dipietro. Dal 2020 al 2023 nuovamente Assessore in Giunta Dipietro e primo dei non eletti al Consiglio Comunale di Enna. In atto il dott. Dante Ferrari è vice presidente provinciale di FDI ad Enna.

“La riconfermata presenza di Dante Ferrari in Consiglio Comunale ad Enna è per me motivo di orgoglio, vicinanza ed amicizia, mentre dal punto di vista politico è la consapevolezza di essere rappresentati come Fratelli d’Italia dal personaggio politico certamente più qualificato e dalla storia politica personale sempre coerentemente a destra. A Dante vanno i miei auguri, la mia stima e il mio incondizionato supporto”, ha affermato la parlamentare ennese.

Nella foto l’on. Eliana Longi in compagnia di Dante Ferrari